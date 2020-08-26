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В Гродно силовики применили слезоточивый газ при разгоне митингующих

Гродно, Среда 26 августа 2020 05:57
В Гродно силовики применили слезоточивый газ при разгоне митингующих
Фото: протесты в Беларуси (nn.by)
Автор: Артур Родивилов

Задержаны участники акции протеста

ОМОН применил слезоточивый газ при разгоне участников акции протеста в Беларуси. Митингующие собрались у Октябрьского РОВД.

Об этом сообщает телеканал "Белсат".

ОМОН применил слезоточивый газ и провели задержание людей. Силовики задержали активиста Евгения Дудкина, выступавшего у РОВД и поддерживающего протестующих "Гродно Азота".

"Евгения задержали по дороге домой в троллейбусе. Сейчас его везут в то же отделение милиции", - говорится в сообщении.

Сообщается, когда митингующие расходились, их начали задерживать люди в штатской одежде. После потасовок силовики применили к ним слезоточивый газ.

Отметим, во вторник на площади Независимости в Минске, по информации местных СМИ, собрались от 2 до 5 тысяч человек, демонстранты пришли на акцию с бело-красно-белыми флагами и плакатами "Портфель под мышку - и уходи", "Он не победил", "Лукашенко в отставку".

При этом неподалеку от площади Независимости вблизи Комаровского рынка прошла акция в поддержку действующей власти. Ее численность оценивается в тысячу человек.

Ранее белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране.

Также РБК-Украина писало, что на фоне ситуации в Беларуси Совет безопасности принял меры по стабилизации обстановки.

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