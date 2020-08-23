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В НАТО ответили на обвинения Лукашенко в наращивании военной мощи

Воскресенье 23 августа 2020 04:20
В НАТО ответили на обвинения Лукашенко в наращивании военной мощи
Фото: Оана Лунгеску (nato.int)
Автор: Артур Родивилов

Альянс призвал власти Беларуси уважать права своих граждан

В НАТО заверили, что не усиливают войска у границ с Беларусью. В альянсе считают заявления президента Александа Лукашенко безосновательными.

Об этом заявила пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску, передает EFE.

Она отметила, что НАТО не представляет никакой угрозы для Беларуси или какой-либо другой страны.

"Мы занимаем строго оборонительную позицию", - подчеркнула она, добавив, что организация остается "бдительной и готова сдерживать любую агрессию для защиты союзников".

Кроме того, в НАТО призвали Минск полностью уважать основные права и свободы своих граждан.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Гродно совещание с руководством силового блока. Там он заявил, что властям пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части беларусской армии в полную боевую готовность.

По его словам, к внутренней ситуации в Беларуси "добавился внешний фактор", в частности, как заявил глава государства, это "шевеление" войск НАТО.

Как писало РБК-Украина, ранее Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно, поскольку его волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних стран - в Польше и Литве.

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