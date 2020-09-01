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Лукашенко допустил закрытие границ под Брестом и Гродно

Минск, Вторник 01 сентября 2020 13:51
Лукашенко допустил закрытие границ под Брестом и Гродно
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна может закрыть границы под Брестом и Гродно. По его словам, именно из-за этого крупные европейские страны не вводили санкции против Беларуси и поручили это сделать странам Балтии.

Об этом сообщает госагентство "БелТА".

Он считает, что странам Балтии дали команду "фас".

"Более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток", - заявил он.

По его словам, странам Балтии необходимо быть аккуратнее с Беларусью, ведь их собственные народы могут воспринять такое отношение к соседней республике неоднозначно.

Напомним, страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью.

Также РБК-Украина писало, что 31 августа страны Балтии ввели санкции против Александра Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников.

Также сообщалось, что против Беларуси готовит санкции и Европейский союз.

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