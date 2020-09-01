Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью

Фото: БелАЭС (facebook com belaes)

Латвия, Литва и Эстония прекращают торговлю электроэнергией с Беларусью. Торговля будет остановлена после запуска Белорусской атомной электростанции (АЭС).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Эстонии.

Сообщается, что теперь страны Балтии планируют вести торговлю электроэнергией с третьими странами.

"Страны Балтии договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска Белорусской АЭС. Соответствующее соглашение было достигнуто в понедельник ответственными за энергетику министерствами Эстонии, Латвии и Литвы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в уменьшенном объеме продолжится торговля на российско-латвийском направлении. При этом между Литвой и Калининградом торговля останется на прежнем уровне.

Кроме этого были достигнуты договоренности о сокращении мощностей для торговли с третьими странами и о едином тарифе за использование инфраструктуры. Тариф будет введен в конце первого квартала 2021 года.

Данное соглашение позволит сократить наполовину объем торговли электроэнергией между странами Балтии и третьими странами. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем с центральной Европой, которая запланирована на конец 2025 года.

Напомним, запуск БелАЭС отложили на 2021 год.

Ранее в Латвии заявили, что в связи с ситуацией в Беларуси растут опасения по поводу ядерной безопасности.

Также РБК-Украина писало, что 31 августа страны Балтии ввели санкции против Александра Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников.