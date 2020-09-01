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Лукашенко допустив закриття кордонів під Брестом і Гродно

Мінськ, Вівторок 01 вересня 2020 13:51
Лукашенко допустив закриття кордонів під Брестом і Гродно
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна може закрити кордони під Брестом і Гродно. За його словами, саме через це великі європейські країни не вводили санкції проти Білорусі і доручили це зробити країнам Балтії.

Про це повідомляє державне агентство "БелТА".

Він вважає, що країнам Балтії дали команду "фас".

"Більш досвідчені країни розуміють, що з Білоруссю не варто задиратися, адже вона може закрити кордони під Брестом і Гродно, і німецькі вантажі не зможуть так легко потрапити на Схід", - заявив він.

За його словами, країнам Балтії необхідно бути обережніше з Білоруссю, адже їх власні народи можуть сприйняти таке ставлення до сусідньої республіки неоднозначно.

Нагадаємо, країни Балтії припинять торгівлю електроенергією з Білоруссю.

Також РБК-Україна писало, що 31 серпня країни Балтії ввели санкції проти Олександра Лукашенка і ще 29 білоруських чиновників.

Також повідомлялося, що готує санкції проти Білорусі та Європейський союз.

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