Лукашенко дав непрохану пораду Зеленському про мирний план

Фото: білоруський диктатор Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко дав непрохану пораду президенту України Володимиру Зеленському щодо мирного плану про завершення війни, яку розв'язала РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як заявив самопроголошений очільник Білорусі,  якщо Київ хоче зберегти Україну в нинішніх кордонах, "треба домовлятись, не треба торпедувати переговори".

Лукашенко також сказав, що у плані США щодо України "не побачив моментів, за якими Київ не міг би домовитися". 

Він вважає, що поки Україна має вихід до моря і контролює Одесу та Миколаїв, "цього може і не бути в одну мить". 

За словами білоруського диктатора, у конфлікті з Україною "може не бути переможців, а якщо буде, то це не Євросоюз". Лукашенко додав, що "як ніколи" вірить у близьке завершення війни в Україні.

Позиція Лукашенка

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року білоруський режим відкрито підтримує агресію проти України, ба більше Лукашенко дозволив РФ використовувати територію своєї країни для вторгнення в Україну.

Також Білорусь надає Росії свою військову інфраструктуру, аеродроми та допомогу в логістиці.

На території країни проходили спільні військові навчання білоруських та російських збройних сил, включно з відпрацюванням наступальних та ракетних операцій.

Сам білоруський диктатор активно підтримує російську пропаганду та робить заяви з позиції Кремля.

Мирний план США

Нагадаємо, нещодавно західна преса опублікувала новий мирний план щодо завершення війни в Україні. Він складався з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам.

Згідно з цим планом, передбачалася передача Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та інші поступки.

Також стало відомо, що до підготовки плану, ймовірно, були причетні росіяни - на це вказують деякі дивні формулювання в документі. Західні ЗМІ припускають, що частина тексту могла спочатку бути написана російською.

Тим часом у Росії заявили, що отримали американський мирний план неофіційними каналами.

А вже вчора у Москві заявили, що не готові публічно обговорювати різні версії мирного плану США щодо завершення війни в Україні.

