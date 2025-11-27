Лукашенко дав непрохану пораду Зеленському про мирний план

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко дав непрохану пораду президенту України Володимиру Зеленському щодо мирного плану про завершення війни, яку розв'язала РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Як заявив самопроголошений очільник Білорусі, якщо Київ хоче зберегти Україну в нинішніх кордонах, "треба домовлятись, не треба торпедувати переговори".
Лукашенко також сказав, що у плані США щодо України "не побачив моментів, за якими Київ не міг би домовитися".
Він вважає, що поки Україна має вихід до моря і контролює Одесу та Миколаїв, "цього може і не бути в одну мить".
За словами білоруського диктатора, у конфлікті з Україною "може не бути переможців, а якщо буде, то це не Євросоюз". Лукашенко додав, що "як ніколи" вірить у близьке завершення війни в Україні.
Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року білоруський режим відкрито підтримує агресію проти України, ба більше Лукашенко дозволив РФ використовувати територію своєї країни для вторгнення в Україну.
Також Білорусь надає Росії свою військову інфраструктуру, аеродроми та допомогу в логістиці.
На території країни проходили спільні військові навчання білоруських та російських збройних сил, включно з відпрацюванням наступальних та ракетних операцій.
Сам білоруський диктатор активно підтримує російську пропаганду та робить заяви з позиції Кремля.
Нагадаємо, нещодавно західна преса опублікувала новий мирний план щодо завершення війни в Україні. Він складався з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам.
Згідно з цим планом, передбачалася передача Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та інші поступки.
Також стало відомо, що до підготовки плану, ймовірно, були причетні росіяни - на це вказують деякі дивні формулювання в документі. Західні ЗМІ припускають, що частина тексту могла спочатку бути написана російською.
Тим часом у Росії заявили, що отримали американський мирний план неофіційними каналами.
А вже вчора у Москві заявили, що не готові публічно обговорювати різні версії мирного плану США щодо завершення війни в Україні.