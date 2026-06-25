ua en ru
Чт, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Лукашенко чинить опір Кремлю щодо війни проти України, - ISW

08:53 25.06.2026 Чт
2 хв
Чому Білорусь досі не вступила у війну проти України?
aimg Ірина Глухова
Лукашенко чинить опір Кремлю щодо війни проти України, - ISW Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує чинити опір тиску Москви, яка намагається повністю втягнути Білорусь у війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як Кремль тисне на Мінськ

Аналітики звернули увагу на публікацію The Wall Street Journal від 23 червня.

Видання з посиланням на неназваних російських та європейських посадовців повідомило, що Кремль чинить тиск на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, домагаючись активнішого залучення Білорусі до війни проти України.

Зокрема, йдеться про дозвіл російським військам запускати безпілотники з білоруської території та розширення лінії фронту на заході, щоб змусити Україну перекинути частину сил до білоруського кордону.

Читайте також: Зеленський попередив Білорусь про серйозні наслідки через допомогу окупантам

За даними WSJ, колишній офіцер російської розвідки, обізнаний із ситуацією, стверджує, що Кремль погрожує Мінську припиненням фінансової підтримки у разі відмови виконати ці вимоги.

Що вважають аналітики

На думку аналітиків, Лукашенко намагається знайти баланс між збереженням російської підтримки Білорусі й тим, що залишилося від підірваного суверенітету країни.

"Від 2022 року Лукашенко відмовлявся дозволити Росії задіяти збройні сили Білорусі для підтримки російських операцій в Україні або проводити масштабний призов білорусів до російської армії", - йдеться у звіті.

Крім того, Лукашенко та інші високопосадовці Білорусі, як зазначає ISW, уникають кремлівської риторики про нібито загрозу для Білорусі з боку України та зберігають відносно нейтральну позицію щодо війни.

Ретранслятори замовкли після ультиматуму Зеленського

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський вимагав від білоруської влади прибрати щонайменше чотири ретранслятори у Брестській та Гомельській областях.

За його даними, їх використовували для коригування російських ударів по українських містах. Зеленський висунув Лукашенку жорсткий ультиматум.

Вчора Зеленський повідомив, що з 22 червня ретранслятори на території Білорусі припинили роботу. Наразі невідомо - обладнання демонтували чи просто вимкнули.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Олександр Лукашенко Білорусь Кремль Війська РФ Війна в Україні
Новини
Лукашенко чинить опір Кремлю щодо війни проти України, - ISW
Лукашенко чинить опір Кремлю щодо війни проти України, - ISW
Аналітика
Чи повернуться відключення світла влітку: інтерв'ю з головою "Укренерго"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Чи повернуться відключення світла влітку: інтерв'ю з головою "Укренерго"