Лукашенко чинить опір Кремлю щодо війни проти України, - ISW

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує чинити опір тиску Москви, яка намагається повністю втягнути Білорусь у війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW) .

Як Кремль тисне на Мінськ

Аналітики звернули увагу на публікацію The Wall Street Journal від 23 червня.

Видання з посиланням на неназваних російських та європейських посадовців повідомило, що Кремль чинить тиск на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, домагаючись активнішого залучення Білорусі до війни проти України.

Зокрема, йдеться про дозвіл російським військам запускати безпілотники з білоруської території та розширення лінії фронту на заході, щоб змусити Україну перекинути частину сил до білоруського кордону.

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За даними WSJ, колишній офіцер російської розвідки, обізнаний із ситуацією, стверджує, що Кремль погрожує Мінську припиненням фінансової підтримки у разі відмови виконати ці вимоги.

Що вважають аналітики

На думку аналітиків, Лукашенко намагається знайти баланс між збереженням російської підтримки Білорусі й тим, що залишилося від підірваного суверенітету країни.

"Від 2022 року Лукашенко відмовлявся дозволити Росії задіяти збройні сили Білорусі для підтримки російських операцій в Україні або проводити масштабний призов білорусів до російської армії", - йдеться у звіті.

Крім того, Лукашенко та інші високопосадовці Білорусі, як зазначає ISW, уникають кремлівської риторики про нібито загрозу для Білорусі з боку України та зберігають відносно нейтральну позицію щодо війни.