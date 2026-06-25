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Лукашенко сопротивляется Кремлю и не хочет воевать против Украины, - ISW

08:53 25.06.2026 Чт
2 мин
Почему Беларусь до сих пор не вступила в войну против Украины?
aimg Ирина Глухова
Лукашенко сопротивляется Кремлю и не хочет воевать против Украины, - ISW Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает сопротивляться давлению Москвы, которое пытается полностью втянуть Беларусь в войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW) .

Как Кремль давит на Минск

Аналитики обратили внимание на публикацию The Wall Street Journal от 23 июня.

Издание со ссылкой на неназванных российских и европейских чиновников сообщило, что Кремль оказывает давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, добиваясь более активного привлечения Беларуси к войне против Украины.

В частности, речь идет о разрешении российским войскам запускать беспилотники с белорусской территории и расширение линии фронта на западе, чтобы заставить Украину перебросить часть сил к белорусской границе.

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По данным WSJ, бывший офицер российской разведки, осведомленный о ситуации, утверждает, что Кремль угрожает Минску прекращением финансовой поддержки в случае отказа выполнить эти требования.

Что считают аналитики

По мнению аналитиков, Лукашенко пытается найти баланс между сохранением российской поддержки Беларуси и тем, что осталось от подорванного суверенитета страны.

"С 2022 года Лукашенко отказывался разрешить России задействовать вооруженные силы Беларуси для поддержки российских операций в Украине или проводить масштабный призыв белорусов в российскую армию", - говорится в отчете.

Кроме того, Лукашенко и другие чиновники Беларуси, как отмечает ISW, избегают кремлевской риторики о якобы угрозе для Беларуси со стороны Украины и сохраняют относительно нейтральную позицию относительно войны.

Ретрансляторы смолкли после ультиматума Зеленского

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский потребовал от белорусских властей убрать как минимум четыре ретранслятора в Брестской и Гомельской областях.

По его данным, их использовали для корректировки российских ударов по украинским городам. Зеленский выдвинул Лукашенко жесткий ультиматум.

Вчера Зеленский сообщил, что с 22 июня ретрансляторы на территории Беларуси прекратили работу . Пока неизвестно - оборудование демонтировали или просто выключили.

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