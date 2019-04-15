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Лукашенко: Беларусь готова усилить роль по урегулированию на Донбассе

Новости » Политика    15.04.2019 - 13:28
Лукашенко: Беларусь готова усилить роль по урегулированию на Донбассе
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко отметил, что для этого должны договориться лидеры Украины и РФ

Беларусь на сегодня готова усилить свою роль в решении конфликта на Донбассе. Об этом в интервью турецкому "Анадолу" президент США Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

В частности, Лукашенко назвал нынешние переговоры на минской платформе "никуда не годным процессом".

"Я откровенно высказался: если договорятся два президента - России и Украины, Путин и Порошенко - и будут видеть усиление роли Беларуси там, то мы готовы исполнить эту роль. Но навязываться в миротворцы, навязываться в посредники - мы никогда на это не пойдем. Нам это не то что не нужно, нам это не к лицу", - заявил Лукашенко.

Он также пожаловался, что как только начинает говорить об Украине, об него "начинают ноги вытирать то в России, то в Украине". Кроме того, он подчеркнул, что данная ситуация до сих пор оказывает опасное влияние на Беларусь.

"Очень много людей, которые передвигаются через границу с оружием, некоторые белорусы поехали и повоевали там, понюхали крови - это тоже очень опасная тенденция. Что там говорить: страна расположена рядом с нами, поэтому, хочу я этого или нет, хочет белорусский народ этого или нет, я и белорусский народ вовлечены в этот конфликт", - добавил Лукашенко.

Напомним, в январе Лукашенко назвал "недоразумением" боевые действия на Донбассе.

До этого он утверждал, что президент Украины Петр Порошенко не поддержал его предложение посредничества в конфликте с Российской Федерацией.

 

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