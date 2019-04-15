Украинские войска ликвидировали четырех боевиков на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В зоне ООС на Донбассе противник понес значительные потери

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские войска ликвидировали четырех боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. Обстрелы зафиксированы в районе Водяного, Невельского, Широкино, Авдеевки, Крымского, Золотого-4, Новотошковского и Новолуганского. В результате обстрелов ранен один военнослужащий Объединенных сил.

Кроме того, по данным разведки, 14 апреля четырех боевиков уничтожили, еще трое получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области боевики из "Градов" обстреляли село Орловка в районе Ясиноватой.

Отметим, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) продолжает фиксировать нарушения российскими оккупационными войсками соглашений об отводе тяжелого вооружения.