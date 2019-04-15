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Украинские войска ликвидировали четырех боевиков на Донбассе

Новости » Происшествия    15.04.2019 - 08:25
Украинские войска ликвидировали четырех боевиков на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В зоне ООС на Донбассе противник понес значительные потери

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские войска ликвидировали четырех боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. Обстрелы зафиксированы в районе Водяного, Невельского, Широкино, Авдеевки, Крымского, Золотого-4, Новотошковского и Новолуганского. В результате обстрелов ранен один военнослужащий Объединенных сил.

Кроме того, по данным разведки, 14 апреля четырех боевиков уничтожили, еще трое получили ранения.

Украинские войска ликвидировали четырех боевиков на Донбассе

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области боевики из "Градов" обстреляли село Орловка в районе Ясиноватой.

Отметим, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) продолжает фиксировать нарушения российскими оккупационными войсками соглашений об отводе тяжелого вооружения.

 

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Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбассобстрелбоевики
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