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Лукашенко: Білорусь готова посилити роль щодо врегулювання на Донбасі

Новини » Політика    15.04.2019 - 13:28
Лукашенко: Білорусь готова посилити роль щодо врегулювання на Донбасі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко зазначив, що для цього мають домовитися лідери України і РФ

Білорусь на сьогодні готова посилити свою роль у вирішенні конфлікту на Донбасі. Про це в інтерв'ю турецькому "Анадолу" президент США Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

Зокрема, Лукашенко назвав нинішні переговори на мінській платформі "нікуди не придатним процесом".

"Я відверто висловився: якщо домовляться два президенти Росії та України, Путін і Порошенко - і будуть бачити посилення ролі Білорусі там, то ми готові виконати цю роль. Але нав'язуватися в миротворці, нав'язуватися в посередники - ми ніколи на це не підемо. Нам це не те що не треба, нам це не до лиця", - заявив Лукашенко.

Він також поскаржився, що як тільки починає говорити про Україну, про нього "починають витирати ноги то в Росії, то в Україні". Крім того, він підкреслив, що дана ситуація до сих пір має небезпечний вплив на Білорусь.

"Дуже багато людей, які пересуваються через кордон зі зброєю, деякі білоруси поїхали і повоювали там, понюхали крові - це теж дуже небезпечна тенденція. Що там говорити: країна розташована поруч з нами, тому, хочу я цього чи ні, чи хоче білоруський народ цього чи ні, я і білоруський народ втягнуті в цей конфлікт", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, в січні Лукашенко назвав "непорозумінням" бойові дії на Донбасі.

До цього він стверджував, що президент України Петро Порошенко не підтримав його пропозицію посередництва в конфлікті з Російською Федерацією.

 

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