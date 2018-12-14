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Лукашенко заявил, что Порошенко не поддержал его инициативы по Донбассу

Новости » Политика    14.12.2018 - 13:44
Лукашенко заявил, что Порошенко не поддержал его инициативы по Донбассу
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

В частности, Лукашенко предлагал отдать Беларуси контроль над российско-украинской границей

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Петр Порошенко не поддержал его предложение посредничества в конфликте с Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские СМИ.

Лукашенко заявил, что его предложения по контролю на границе Украины и РФ и проведению выборов на Донбассе не нашли поддержки, в частности, у Порошенко.

"Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по Минскому соглашению... Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский", - заявил он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что без участия США "никакая Европа, Меркель или Макрон проблему не решат". 

"Но мы втроем (Россия, Украина и Беларусь, ред.) решить можем. Как это сделать? Надо сесть и подумать, но для этого надо отказаться от нападок. Может где-то что-то за скобки вывести, где-то что-то простить на этом этапе", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Российской Федерацией для его разрешения. По словам Лукашенка, "эту проблему должны решить три славянских народа".

Кроме того, Лукашенко предлагал отдать Беларуси контроль над российско-украинской границей.

Также сообщалось, что Лукашенко считает опасным любое промедление в разрешении конфликта на Донбассе.

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