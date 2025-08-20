У Лукашенка виступили з неочікуваною ініціативою щодо зустрічі Зеленського та Путіна

Білорусь готова організувати зустріч президента України Володмира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, якщо це потрібно для забезпечення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прессекретаря Олександра Лукашенка Наталію Ейсмонт.

За її словами, це питання під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп та Олександр Лукашенко не обговорювали. "Білорусь на роль посередника не напрошувалась і не напрошується, але якщо це потрібно для миру в нашій братській республіці - ми готові організувати будь-яку зустріч", - сказала Ейсмонт.