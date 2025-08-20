ua en ru
У Лукашенко выступили с неожиданной инициативой по встрече Зеленского и Путина

Беларусь, Среда 20 августа 2025 02:10
UA EN RU
У Лукашенко выступили с неожиданной инициативой по встрече Зеленского и Путина Фото: Александр Лукашенко, белорусский диктатор (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Беларусь готова организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, если это нужно для обеспечения мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт.

По ее словам, этот вопрос во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и Александр Лукашенко не обсуждали.

"Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если это нужно для мира в нашей братской республике - мы готовы организовать любую встречу", - сказала Эйсмонт.

Какие страны готовы организовать встречу Зеленского с Путиным

Как ранее писало РБК-Украина, премьер-министр Австрии Кристиан Штокер заявил о готовности организовать встречу Зеленского и Путина в Вене. Он также отметил, что правительство Австрии свяжется с Международным уголовным судом (МУС), ведь "вопрос участия в возможных мирных переговорах лиц, против которых выдан ордер МУС, должен быть предварительно согласован с судом".

Также Швейцария выразила готовность принять встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Ему пообещали иммунитет от уголовного преследования.

Среди возможных локаций встречи Зеленского и Путина называют Женеву, Рим или венгерский город.

СМИ писали, что Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве. На что президент Украины ответил отказом.

Дональд Трамп тоже отказался от проведения трехсторонней встречи в российской столице.

