В Луганську та Мелітополі пролунали вибухи, палає нафтобаза (відео)
Вночі 24 травня українські сили завдали ударів по окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Читайте також: Українські дрони вдарили по логістиці окупантів на Луганщині (відео)
Мелітополь
Серія вибухів у Мелітополі пролунала на тлі масованої атаки Росії по Києву. За повідомленнями OSINT-каналів, удари припали на логістичну інфраструктуру міста.
Мелітополь є важливим транспортним вузлом для постачання російських військ на півдні України.
Луганськ
В окупованому Луганську повідомляють про вибух і масштабну пожежу на нафтобазі.
Нафтобази на окупованих територіях є ключовими об'єктами для забезпечення паливом російської військової техніки.
Удари по окупованих територіях і вглиб Росії тривають. 23 травня дрони СБУ уразили хімічне підприємство "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї - один із важливих об'єктів російського військово-промислового комплексу.
Днями СБУ знищила штаб російського ФСБ на окупованій Херсонщині, близько 100 росіян знищені або поранені. На тлі масованих ударів українських дронів майже всі найбільші НПЗ у центральній Росії зупинилися або суттєво скоротили виробництво пального.