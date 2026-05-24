В Луганську та Мелітополі пролунали вибухи, палає нафтобаза (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Мелітополь

Серія вибухів у Мелітополі пролунала на тлі масованої атаки Росії по Києву. За повідомленнями OSINT-каналів, удари припали на логістичну інфраструктуру міста.

Мелітополь є важливим транспортним вузлом для постачання російських військ на півдні України.

Луганськ

В окупованому Луганську повідомляють про вибух і масштабну пожежу на нафтобазі.

Нафтобази на окупованих територіях є ключовими об'єктами для забезпечення паливом російської військової техніки.