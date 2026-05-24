Головна » Новини » Війна в Україні

В Луганську та Мелітополі пролунали вибухи, палає нафтобаза (відео)

05:24 24.05.2026 Нд
1 хв
Російська військова логістика знову під ударом
aimg Катерина Коваль
В Луганську та Мелітополі пролунали вибухи, палає нафтобаза (відео) Фото: деталі вибухів поки уточнюються (росЗМІ)
Вночі 24 травня українські сили завдали ударів по окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Мелітополь

Серія вибухів у Мелітополі пролунала на тлі масованої атаки Росії по Києву. За повідомленнями OSINT-каналів, удари припали на логістичну інфраструктуру міста.

Мелітополь є важливим транспортним вузлом для постачання російських військ на півдні України.

Луганськ

В окупованому Луганську повідомляють про вибух і масштабну пожежу на нафтобазі.

Нафтобази на окупованих територіях є ключовими об'єктами для забезпечення паливом російської військової техніки.

Удари по окупованих територіях і вглиб Росії тривають. 23 травня дрони СБУ уразили хімічне підприємство "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї - один із важливих об'єктів російського військово-промислового комплексу.

Днями СБУ знищила штаб російського ФСБ на окупованій Херсонщині, близько 100 росіян знищені або поранені. На тлі масованих ударів українських дронів майже всі найбільші НПЗ у центральній Росії зупинилися або суттєво скоротили виробництво пального.

Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни
