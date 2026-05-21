СБУ рознесла штаб ФСБ на Херсонщині, відмінусувавши 100 росіян (яскраве відео)

СБУ завдала удару по штабу російського ФСБ на тимчасово окупованій території Херсонщини. В результаті близько 100 росіян знищені або поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що воїни Центру спецоперацій "А" СБУ уразили штаб "російських ефесбешників" та знищили зенітний комплекс "Панцир-С1" на тимчасово окупованій території.

"Завдяки тільки одній цій операції російські втрати - близько сотні окупантів знищеними та пораненими", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що росіяни мають повинні відчувати, що "цю свою війну вони мають завершувати". Президент додав, що "українські санкції" середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати.

Наслідки "далекобійних санкцій"

Раніше Володимир Зеленський розповів, що у ніч проти 21 травня під "далекобійними санкціями" опинився Сизранський НПЗ, розташований на відстані понад 800 км від кордону.

Нагадаємо, країна-агресорка нещодавно ухвалила закон, яким фактично визнала, що атаки українських дронів - одна з найбільших загроз її економічним інтересам у Каспійському морі.