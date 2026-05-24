В Луганске и Мелитополе прогремели взрывы, пылает нефтебаза (видео)
Ночью 24 мая украинские силы нанесли удары по оккупированным территориям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Мелитополь
Серия взрывов в Мелитополе прозвучала на фоне массированной атаки России по Киеву. По сообщениям OSINT-каналов, удары пришлись на логистическую инфраструктуру города.
Мелитополь является важным транспортным узлом для снабжения российских войск на юге Украины.
Луганск
В оккупированном Луганске сообщают о взрыве и масштабном пожаре на нефтебазе.
Нефтебазы на оккупированных территориях являются ключевыми объектами для обеспечения топливом российской военной техники.
Удары по оккупированным территориям и вглубь России продолжаются. 23 мая дроны СБУ поразили химическое предприятие "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае - один из важных объектов российского военно-промышленного комплекса.
На днях СБУ уничтожила штаб российского ФСБ на оккупированной Херсонщине, около 100 россиян уничтожены или ранены. На фоне массированных ударов украинских дронов почти все крупнейшие НПЗ в центральной России остановились или существенно сократили производство топлива.