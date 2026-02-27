У Луганську горить нафтобаза, а під Алчевськом приліт по підстанції: кадри з місця НП

Попередні атаки на окупантів Луганська

Варто зазначити, що це далеко не перша атака на Луганськ. ба більше, на нафтобазу в окупованому місті.

Ще повідомлялося, що 4 вересня було атаковано нафтобазу в окупованому Луганську, яка забезпечує паливом російські окупаційні війська.

Також ми писали, як ЗСУ завдали ударів по окупованому Луганську - було уражено нафтомастильні склади росіян.

РБК-Україна повідомляло раніше - військова машина Кремля торкнулася і Луганська - там школи залишили без опалення взимку, оскільки всі гроші РФ перенаправляє на війну.