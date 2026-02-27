У Луганську горить нафтобаза, а під Алчевськом приліт по підстанції: кадри з місця НП

Окупований Луганськ потрапив під обстріл вночі 27 лютого - у місті палає нафтобаза, а в області, під Алчевськом, є приліт по підстанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові канали в Telegram
У пабліках розмістили кадри з місця НП, де в Луганську горить нафтобаза - на фото та відео помітно велике полум'я та величезний чорний стовп диму.
Щодо обстрілу під Алчевськом, йдеться про окуповане селище Лозівське. Там також був приліт по підстанції "Черкаська".
Варто зазначити, що це далеко не перша атака на Луганськ. ба більше, на нафтобазу в окупованому місті.
Ще повідомлялося, що 4 вересня було атаковано нафтобазу в окупованому Луганську, яка забезпечує паливом російські окупаційні війська.
Також ми писали, як ЗСУ завдали ударів по окупованому Луганську - було уражено нафтомастильні склади росіян.
РБК-Україна повідомляло раніше - військова машина Кремля торкнулася і Луганська - там школи залишили без опалення взимку, оскільки всі гроші РФ перенаправляє на війну.