В Луганську дрони влучили у важливу російську нафтобазу: спалахнула пожежа (відео)

У тимчасово окупованому Луганську ввечері 4 вересня було завдано удару по важливій нафтобазі, яка забезпечує паливом російські окупаційні війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема місцеві канали повідомили, що у місті оголосили загрозу удару безпілотників. Після цього було чутно велику кількість вибухів, в районі нафтобази спалахнула сильна пожежа. Ураження нафтобази підтвердили місцеві мешканці у коментарях.

За даними моніторингових каналів, нафтобаза, яка потрапила під удар, постачає пальне для 41-ї та 20-ї загальновійськових армій РФ. А у Луганську загалом спостерігається дефіцит бензину після атак України на російські нафтопереробні заводи.

В організації "АТЕШ" повідомили, що допомогли завдати удару по нафтобазі російських окупантів.

""АТЕШ" та таємна Організація українців допомогли завдати удару по нафтобазі у Луганську... Наші агенти брали участь у розвідці цього об'єкта у серпні цього року - і, нарешті, це дало результат", - сказано у повідомленні.

Фото: АТЕШ

Фото: скриншот з російських каналів