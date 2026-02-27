В Луганске горит нефтебаза, а под Алчевском прилет по подстанции: кадры с места ЧП

Предыдущие атаки на оккупантов Луганска

Стоит отметить, что это далеко не первая атака на Луганск. более того, на нефтебазу в оккупированном городе.

Еще сообщалось, что 4 сентября была атакована нефтебаза в оккупированном Луганске, которая обеспечивает топливом российские оккупационные войска.

Также мы писали, как ВСУ нанесли удары по оккупированному Луганску - были поражены нефте-смазочные склады россиян.

РБК-Украина сообщало ранее - военная машина Кремля каснулась и Луганска - там школы оставили без отопления зимой, так как все деньги РФ перенаправляет на войну.