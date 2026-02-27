В Луганске горит нефтебаза, а под Алчевском прилет по подстанции: кадры с места ЧП

Оккупированный Луганск попал под обстрел ночью 27 февраля - в городе пылает нефтебаза, а в области, под Алчевском, есть прилет по подстанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы в Telegram
В пабликах разместили кадры с места НП, где в Луганске горит нефтебаза - на фото и видео заметно большое пламя и огромный черный столб дыма.
Касаемо обстрела под Алчевском, речь идет об оккупированном поселке Лозивский. Там также был прилет по подстанции "Черкасская".
Стоит отметить, что это далеко не первая атака на Луганск. более того, на нефтебазу в оккупированном городе.
Еще сообщалось, что 4 сентября была атакована нефтебаза в оккупированном Луганске, которая обеспечивает топливом российские оккупационные войска.
Также мы писали, как ВСУ нанесли удары по оккупированному Луганску - были поражены нефте-смазочные склады россиян.
РБК-Украина сообщало ранее - военная машина Кремля каснулась и Луганска - там школы оставили без отопления зимой, так как все деньги РФ перенаправляет на войну.