ua en ru
Нд, 18 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У школах окупованого Алчевська холод: гроші на опалення перенаправляють на війну

Тимчасово окуповані території України , Неділя 18 січня 2026 03:30
UA EN RU
У школах окупованого Алчевська холод: гроші на опалення перенаправляють на війну Фото: школи на ТОТ Луганщини не опалюються (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В школах тимчасово окупованого Алчевська зафіксовано критичну ситуацію з опаленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними джерел Центру, в навчальних приміщеннях Алчевська температура не відповідає жодним санітарним нормам.

"Діти змушені перебувати в холодних класах по 5 - 6 годин. Окупаційне управління освіти ігнорує звернення батьків і педагогів, вказуючи на відсутність проблем", - повідомляють у Центрі.

За інформацією джерел, на 2026 рік для освітніх закладів міста було передбачено кошти на утримання та підготовку до опалювального сезону, однак фінансування згодом було скорочене, а частина коштів перерозподілена на потреби та інфраструктуру окупаційних воєнізованих формувань.

"Критичний стан з температурою в школах Алчевська є прямим наслідком злочинного перерозподілу коштів та ігнорування зобов’язань щодо захисту цивільного населення", - наголошують аналітики.

У ЦНС констатують, що це є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, де діти мають користуватися підвищеним рівнем захисту.

Ситуація з водою на Луганщині

Раніше РБК-Україна писало, що в тимчасово окупованій Луганській області спостерігається дефіцит води, а російські інвестори не виплачують гірникам обіцяну зарплату.

В окупантів не вистачає потужностей забезпечити безперервне водопостачання Алчевська та Перевальська. Подача води до Алчевська скоротилася на 80%.

Нагадаємо, на окупованій Луганщині місцеві жителі страждають від гострого дефіциту води та тепла: водопровідні крани в населених пунктах залишаються сухими тижнями, а в багатоповерхівках доводиться використовувати лише ту воду, яку вдається злити з системи опалення. При цьому будь-які спроби поліпшити побутові умови можуть обернутися штрафами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Війна в Україні Школа
Новини
Оновлені правила комендантської години в Києві: що тепер дозволено
Оновлені правила комендантської години в Києві: що тепер дозволено
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу