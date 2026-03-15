UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні

На Луганщині вибухнув склад боєприпасів: попередньо, атаковане сховище ракет для ППО росіян

00:15 15.03.2026 Нд
2 хв
НП сталася у окупованому Довжанську. В мережі прилюднили яскраві кадри вибуху
aimg Маловічко Юлія
Фото: работник МНС РФ (росЗМІ)

В окупованому Довжанську на Луганщині атакований склад боєприпасів окупантів. Попередньо, сталось влучання у сховище ракет для ППО росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-проекти в Telegram.

Боєприпаси вибухнули у Довжанську (Свердловськ), який ще 2016 року був окупований росіянами.

Момент удару по складу боєприпасів зафіксували на відео. На кадрах - пожежв, навколо якої яскраві спалахи та іскри, які розлітаються у різні сторони. Ракети детонують у повітря і час від часу у нічному небі з'являється заграва - все це супроводжують один за одним гучні вибухи.

Попередньо, удару було завдано по сховищі ракет для ППО росіян.

У мережу злили багато різних відео НП, деякі з них супроводжують коментарі зляканих очевидців, які знімали на значній дистанції, у своїх квартирах.

Попередні атаки на окуповану Луганщину

Сили оборони час від часу завдають ударів по окупованих територіях Луганщини, де окупанти ховають зброю для війни. Наприклад, зовсім недавно, 9 березня, українські військові знищили ракетний комплекс "Бук-М3" росіян, зосереджений у районі окупованого Лиманчука.

Тоді під удар також потрапили командно-спостережні пункти ворога та пункти управління на Донеччині.

3 березня українські партизани провели диверсії на залізниці в окупованому Луганську, яка була єдиним стабільним шляхом логістики ворога з РФ на передову. Цією залізницею також постачали з Росії зброю та боєприпаси.

Окрім знищення зброї та боєприпасів наші воїни також атакують джерела прибутку для РФ, який потім ворог спрямовує на фінансування своєї армії. Наприклад, 3 березня було завдано удару по нафтобазі на Луганщині.

Тоді також удару було завдано по підстанції у Алчевську, що теж на Луганщині.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
