У Луганську горить нафтобаза, а під Алчевськом приліт по підстанції: кадри з місця НП

Окупований Луганськ потрапив під обстріл вночі 27 лютого - у місті палає нафтобаза, а в області, під Алчевськом, є приліт по підстанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові канали в Telegram

Фото: підстанція в селищі під Алчевськом (Exilenova)

Щодо обстрілу під Алчевськом, йдеться про окуповане селище Лозівське. Там також був приліт по підстанції "Черкаська".

У пабліках розмістили кадри з місця НП, де в Луганську горить нафтобаза - на фото та відео помітно велике полум'я та величезний чорний стовп диму.

Попередні атаки на окупантів Луганська

Варто зазначити, що це далеко не перша атака на Луганськ. ба більше, на нафтобазу в окупованому місті.

Ще повідомлялося, що 4 вересня було атаковано нафтобазу в окупованому Луганську, яка забезпечує паливом російські окупаційні війська.

Також ми писали, як ЗСУ завдали ударів по окупованому Луганську - було уражено нафтомастильні склади росіян.

РБК-Україна повідомляло раніше - військова машина Кремля торкнулася і Луганська - там школи залишили без опалення взимку, оскільки всі гроші РФ перенаправляє на війну.