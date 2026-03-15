На Луганщине взорвался склад боеприпасов: предварительно, атаковано хранилище ракет для ПВО

00:15 15.03.2026 Вс
2 мин
ЧП произошло в оккупированном Должанске. В сети обнародовали яркие кадры взрыва
Маловичко Юлия
Фото: работник МЧС РФ (росСМИ)

В оккупированном Должанске Луганской области атакован склад боеприпасов оккупантов. Предварительно, произошло попадание в хранилище ракет для ПВО россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-проекты в Telegram.

Боеприпасы взорвались в Должанске (Свердловск), который еще в 2016 году был оккупирован россиянами.

Момент удара по складу боеприпасов зафиксировали на видео. На кадрах - пожар, вокруг которого яркие вспышки и искры, которые разлетаются в разные стороны. Ракеты детонируют в воздух и время от времени в ночном небе появляется зарево - все это сопровождают один за другим громкие взрывы.

Предварительно, удар был нанесен по хранилищу ракет для ПВО россиян.

В сеть слили много разных видео ЧП, некоторые из них сопровождают комментарии испуганных очевидцев, которые снимали на заничительной дистанции в своих квартирах.

Предыдущие атаки на оккупированную Луганщину

Силы обороны время от времени наносят удары по оккупированным территориям Луганщины, где оккупанты прячут оружие для войны. Например, совсем недавно, 9 марта, украинские военные уничтожили ракетный комплекс "Бук-М3" россиян, сосредоточенный в районе оккупированного Лиманчука.

Тогда под удар также попали командно-наблюдательные пункты врага и пункты управления в Донецкой области.

3 марта украинские партизаны провели диверсии на железной дороге в оккупированном Луганске, которая была единственным стабильным путем логистики врага из РФ на передовую. По этой железной дороге также поставляли из России оружие и боеприпасы.

Кроме уничтожения оружия и боеприпасов наши воины также атакуют источники дохода для РФ, который затем враг направляет на финансирование своей армии. Например, 3 марта был нанесен удар по нефтебазе на Луганщине.

Тогда также удар был нанесен по подстанции в Алчевске, расположенном также на Луганщине.

