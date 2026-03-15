На Луганщине взорвался склад боеприпасов: предварительно, атаковано хранилище ракет для ПВО

Боеприпасы взорвались в Должанске (Свердловск), который еще в 2016 году был оккупирован россиянами.

Момент удара по складу боеприпасов зафиксировали на видео. На кадрах - пожар, вокруг которого яркие вспышки и искры, которые разлетаются в разные стороны. Ракеты детонируют в воздух и время от времени в ночном небе появляется зарево - все это сопровождают один за другим громкие взрывы.

Предварительно, удар был нанесен по хранилищу ракет для ПВО россиян.

В сеть слили много разных видео ЧП, некоторые из них сопровождают комментарии испуганных очевидцев, которые снимали на заничительной дистанции в своих квартирах.