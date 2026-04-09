На Луганщині вибухи на об'єктах РФ: ворожі бази зайнялися після прильоту БпЛА

Що сталося

У ніч на 9 квітня в районі Алчевська та Перевальська на тимчасово окупованій Луганщині пролунали вибухи. За даними OSINT-каналів, безпілотники уразили стратегічно важливі об’єкти російських окупаційних сил - бази, де ремонтують та обслуговують військову техніку.

На оприлюднених відео видно, що після ударів розгорілася масштабна пожежа. Інформація про наслідки атаки та можливі втрати окупантів поки що уточнюється.

Фото: наслідки вибухів у Перевальську (t.me/supernova_plus)

Алчевськ - місто на Луганщині, окуповане з 2014 року. Там розташований Алчевський металургійний комбінат, який росіяни використовували для виготовлення корпусів артилерійських снарядів та броньованої сталі. У березні 2026 року українські дрони вже завдавали удару по цьому комбінату, що спричинило масштабну пожежу.