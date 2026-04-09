На Луганщине взрывы на объектах РФ: вражеские базы загорелись после прилета БпЛА

В ночь на 9 апреля в районе Алчевска на временно оккупированной Луганщине произошла серия взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Что произошло
В ночь на 9 апреля в районе Алчевска и Перевальска на временно оккупированной Луганщине прогремели взрывы. По данным OSINT-каналов, беспилотники поразили стратегически важные объекты российских оккупационных сил - базы, где ремонтируют и обслуживают военную технику.
На обнародованных видео видно, что после ударов разгорелся масштабный пожар. Информация о последствиях атаки и возможных потерях оккупантов пока уточняется.
Фото: последствия взрывов в Перевальске (t.me/supernova_plus)
Алчевск - город на Луганщине, оккупированный с 2014 года. Там расположен Алчевский металлургический комбинат, который россияне использовали для изготовления корпусов артиллерийских снарядов и бронированной стали. В марте 2026 года украинские дроны уже наносили удар по этому комбинату, что привело к масштабному пожару.
Напомним, 8 апреля украинские военные нанесли удары по ряду стратегических объектов противника, в частности по нефтебазам и позициям ракетных комплексов "Бастион".
В тот же день спецназовцы ГУР уничтожили последний железнодорожный паром РФ "Славянин" в Керченском проливе - он обеспечивал поставки оккупационных войск в Крым.
А 6 апреля дроны-камикадзе ударили по зданию оккупационной власти в Старобельске.