На Луганщине взрывы на объектах РФ: вражеские базы загорелись после прилета БпЛА

03:52 09.04.2026 Чт
2 мин
Ночной "хлопок" на стратегических объектах: в сети показали яркие кадры пожаров
aimg Екатерина Коваль
Фото: пожарные МЧС России (Getty Images)

В ночь на 9 апреля в районе Алчевска на временно оккупированной Луганщине произошла серия взрывов.

Что произошло

В ночь на 9 апреля в районе Алчевска и Перевальска на временно оккупированной Луганщине прогремели взрывы. По данным OSINT-каналов, беспилотники поразили стратегически важные объекты российских оккупационных сил - базы, где ремонтируют и обслуживают военную технику.

На обнародованных видео видно, что после ударов разгорелся масштабный пожар. Информация о последствиях атаки и возможных потерях оккупантов пока уточняется.

Фото: последствия взрывов в Перевальске (t.me/supernova_plus)

Алчевск - город на Луганщине, оккупированный с 2014 года. Там расположен Алчевский металлургический комбинат, который россияне использовали для изготовления корпусов артиллерийских снарядов и бронированной стали. В марте 2026 года украинские дроны уже наносили удар по этому комбинату, что привело к масштабному пожару.

Напомним, 8 апреля украинские военные нанесли удары по ряду стратегических объектов противника, в частности по нефтебазам и позициям ракетных комплексов "Бастион".

В тот же день спецназовцы ГУР уничтожили последний железнодорожный паром РФ "Славянин" в Керченском проливе - он обеспечивал поставки оккупационных войск в Крым.

А 6 апреля дроны-камикадзе ударили по зданию оккупационной власти в Старобельске.

