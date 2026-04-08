Головна » Новини » Війна в Україні

Нафтобази, "Бастіон" і не тільки: Сили оборони вдарили по низці об'єктів росіян

17:44 08.04.2026 Ср
Ворог продовжує нести втрати, наближаючи перемогу України
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: вибух (GettyImages)

У Силах оборони України повідомили про результати нічної операції 8 квітня, під час якої українські військові уразили низку стратегічних об’єктів противника, зокрема нафтобази та позиції ракетних комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також:"Торги за кілька квадратних кілометрів": Венс зробив цинічну заяву щодо війни в Україні

Ураження нафтобаз у Криму

У ніч на 8 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об’єктах, що забезпечують воєнну логістику російських військ.

Зокрема, уражено нафтобази у Феодосії, де після атаки виникла пожежа, а також у Гвардійському на тимчасово окупованій території АР Крим.

Саме ці об’єкти використовуються противником для накопичення і зберігання пально-мастильних матеріалів.

Удари по складах і логістиці

Окрім цього, українські військові завдали вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів у районах Світлого на окупованій частині Запорізької області, Суходільська на Луганщині, а також поблизу Великої Новосілки в Донецькій області.

Також під удар потрапили польовий артилерійський склад поблизу Ялти, склад безпілотників у районі Степного та склад боєприпасів у населеному пункті Урало-Кавказ на тимчасово окупованій території Луганської області.

Ураження техніки та позицій

Серед інших цілей — станція радіоелектронної розвідки в районі Новоозерного, а також позиційний район берегового ракетного комплексу “Бастіон” біля Софіївки в окупованому Криму.

Що відомо про наслідки

Наразі інформація про втрати противника уточнюється. Водночас у Силах оборони підкреслюють, що такі удари спрямовані на системне послаблення бойового потенціалу російської армії.

Українські військові продовжують роботу з руйнування логістики та зниження наступальних можливостей ворога до повного припинення збройної агресії рф проти України.

Нагадуємо, що спецпризначенці ГУР знищили російський залізничний пором "Славянін". Судно було уражено в Керченській протоці.

Зазначимо, що у ніч на 8 квітня російські війська здійснили атаку дронами-камікадзе типу "Шахед" по нафтопереробному заводу в Мерефі на Харківщині.

Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою