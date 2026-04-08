З'явилися супутникові фото пожежі на нафтобазі у Феодосії: палають нові резервуари

На території "Морського нафтового термінала" в окупованій Феодосії триває масштабна пожежа щонайменше двох резервуарів після успішної атаки українських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Схеми " (Радіо Свобода) та Telegram командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді.

"Випалювання бур'янів навколо резервуарів з паливом на "Морському нафтовому терміналі" у Феодосії під час Чистого четверга реалізовано волелюбним українським Птахам 9 бату "Кайрос" 414 обр "Птахи Мадяра", - написав Бровді.

Станом на 12:00 масштабна пожежа тривала. Аналіз зображень свідчить, що горять резервуари, які залишилися вцілілими після попередніх ударів Сил оборони.

За даними видання, супутникові знімки Planet Labs за 8 квітня зафіксували клуби диму та вогонь на території ключового паливного об'єкта в Криму .

Удари по логістиці РФ у Криму

Нагадаємо, останнім часом Сили оборони України значно активізували удари по стратегічних об'єктах окупантів на півострові.

Зокрема, сьогодні стало відомо, що дрони Сил безпілотних систем не лише атакували нафтобазу, а й уразили низку військової техніки РФ, серед якої рідкісна РЛС "Зоопарк-1М" та склади боєприпасів.

Також днями розвідка ГУР знищила останній залізничний пором "Славянін", який забезпечував логістику окупаційних військ через Керченську протоку. Це фактично відрізало основний шлях залізничного постачання техніки та палива для угруповання ворога в Криму.

Крім того, західні ЗМІ зазначають, що Україна вперше за час війни випередила Росію за кількістю застосованих дронів-камікадзе, що дозволяє методично нищити тилову інфраструктуру загарбників.