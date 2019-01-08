Лондонский аэропорт "Хитроу" возобновил работу

Фото: аэропорт "Хитроу" (ru/wikipedia.org)

Пока неизвестно, как много рейсов задержано и сколько пассажиров не смогут вылететь вовремя

Лондонский аэропорт "Хитроу" снова начал работать после появления дрона в его воздушном пространстве. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Independent.

Пока неизвестно, как много рейсов задержано и сколько пассажиров не смогут вылететь вовремя.

Ранее сообщалось, что администрация аэропорта сотрудничает с полицией, чтобы "предотвратить любую угрозу безопасности эксплуатации".

"Как меру пресечения, мы остановили отправления на время расследования. Мы приносим свои извинения пассажирам за любые неудобства, которые это может вызвать", - сказал представитель аэропорта.

Напомним, для двух аэропортов Лондона - "Гэтвик" и "Хитроу" - приобрели военные системы защиты от беспилотных летательных аппаратов. О необходимости приобрести такую систему в "Гэтвике" задумались после того, как британские военные забрали с "Гэтвика" свои технологии для обнаружения дронов.

Напомним, в ночь на 22 декабря 2018 лондонском аэропорту "Гэтвик" пришлось прекратить все полеты после того, как на территории аэропорта обнаружили два дрона. На следующий день полеты возобновили, однако администрация аэропорта объявила о награде в 50 тысяч фунтов стерлингов тому, кто сообщит о причастных к запуску дронов.