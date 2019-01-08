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Лондонський аеропорт "Хітроу" відновив роботу

Новини » Надзвичайні події    08.01.2019 - 21:08
Лондонський аеропорт "Хітроу" відновив роботу
Фото: аеропорт "Хітроу" (ua/wikipedia.org)

Поки невідомо, як багато рейсів затримано і скільки пасажирів не зможуть вилетіти вчасно

Лондонський аеропорт "Хітроу" знову почав працювати після появи дрона в її повітряному просторі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Independent.

Поки невідомо, як багато рейсів затримано і скільки пасажирів не зможуть вилетіти вчасно.

Раніше повідомлялося, що адміністрація аеропорту співпрацює з поліцією, щоб "запобігти будь-яку загрозу для безпеки експлуатації".

"Як запобіжний захід, ми зупинили відправлення на час розслідування. Ми приносимо свої вибачення пасажирам за будь-які незручності, які це може викликати", - сказав представник аеропорту.

Нагадаємо, для двох аеропортів Лондона - "Гетвік" і "Хітроу" - придбали військові системи захисту від безпілотних літальних апаратів. Про необхідність придбати таку систему в "Гетвіка" замислилися після того, як британські військові забрали з "Гетвіка" свої технології для виявлення дронов.

Нагадаємо, в ніч на 22 грудня 2018 лондонському аеропорту "Гетвік" довелося припинити всі польоти після того, як на території аеропорту виявили два дрона. На наступний день польоти відновили, проте адміністрація аеропорту оголосила про нагороду в 50 тисяч фунтів стерлінгів тому, хто повідомить про причетних до запуску дронов.

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