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В двух аэропортах Лондона установят военные системы защиты от беспилотников

Новости » Общество    04.01.2019 - 06:21
В двух аэропортах Лондона установят военные системы защиты от беспилотников
Фото: аэропорт Хитроу (heathrow.com)

Системы для аэропортов Гэтвик и Хитроу уже закуплены

Для двух аэропортов Лондона - Гэтвик и Хитроу - приобрели военные системы защиты от беспилотных летательных апаратов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Отмечается, что сумма заказа новой системы для защиты от вторжения дронов составила несколько миллионов фунтов. О необходимости приобрести такую систему в Гэтвике задумались после того, как британские военные забрали из Гэтвика свои технологии для обнаружения дронов. Ранее здесь останавливали работу аэропорта из-за двух беспилотников.

Как сообщила The Times с конца декабря 2018 в Нэтвике работали защитные системы Drone Dome, произведенные израильской компанией Rafael и устройства Auds Cmic, разработанные британской фирмой Chess Dynamics.

Напомним, в ночь на 22 декабря 2018 лондонскому аэропорту Гэтвик пришлось приостановить все полеты после того, как на территории аэропорта обнаружили два дрона. На следующий день полеты возобновили, однако администрация аэропорта объявила о награде в 50 тысяч фунтов стерлингов тому, кто сообщит о причастных к запуску дронов.

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