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Вылеты из лондонского аэропорта приостановили из-за беспилотника

Новости » Происшествия    08.01.2019 - 20:25
Вылеты из лондонского аэропорта приостановили из-за беспилотника
Фото: аэропорт Хитроу (ru/wikipedia.org)

Отправления остановили на время расследования

Вылеты из лондонского аэропорта "Хитроу" приостановили после того, как там был обнаружен беспилотник. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Представитель аэропорта заявил, что сейчас администрация сотрудничает с полицией, чтобы "предотвратить любую угрозу безопасности эксплуатации".

"Как меру пресечения, мы остановили отправления на время расследования. Мы приносим свои извинения пассажирам за любые неудобства, которые это может вызвать", - сказал представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что для двух аэропортов Лондона - Гэтвик и Хитроу - приобрели военные системы защиты от беспилотных летательных аппаратов. О необходимости приобрести такую систему в Гэтвике задумались после того, как британские военные забрали с Гэтвикак свои технологии для обнаружения дронов.

Напомним, в ночь на 22 декабря 2018 лондонском аэропорту Гэтвик пришлось прекратить все полеты после того, как на территории аэропорта обнаружили два дрона. На следующий день полеты возобновили, однако администрация аэропорта объявила о награде в 50 тысяч фунтов стерлингов тому, кто сообщит о причастных к запуску дронов.

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