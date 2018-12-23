Полиция отпустила подозреваемых в запуске дронов в аэропорту Лондона

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Инцидент произошел ночью 21 декабря

Правоохранители отпустили мужчину и женщину, которые были задержаны 21 декабря по подозрению в запуске дронов в аэропорту Лондона (Великобритания). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, 47-летний мужчина и 54-летняя женщина больше не подозреваются полицией в совершении данного правонарушения.

"Оба человека полностью сотрудничали с нашими запросами, и я доволен тем, что они больше не подозреваются в инцидентах с беспилотниками в Гатвике. Наше расследование продолжается такими темпами, чтобы найти ответственных за вторжение беспилотников, и мы продолжаем активно следовать направлениям расследования", - рассказали в полиции.

Отмечается, что из-за вторжения беспилотников на территорию аэропорта Гатвик вблизи Лондона, все полеты были приостановлены более чем на 36 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Лондона (Великобритания) задержала двух человек, которые подозреваются в организации вторжения беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство лондонского аэропорта Гатвик.

Напомним, в ночь на 20 декабря лондонский аэропорт Гатвик временно приостановил все полеты после того, как на его территории обнаружили два дрона.