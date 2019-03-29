В Лондоне начался протест из-за Brexit

Тысячи сторонников выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза устроили протест возле парламента в Лондоне из-за задержки выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Участники демонстрации размахивают британскими флагами, поют и кричат "Brexit сейчас!". Движение транспорта вокруг здания британского парламента перекрыто.

"В пятницу - в день, когда Великобритания изначально должна была покинуть ЕС - в центре Лондона возле парламента устроили акцию протеста тысячи сторонников Brexit. Они протестуют против отсрочки выхода страны из Евросоюза", - говорится в сообщении.

Работники парламента получили сообщение с призывом не оставаться там без уважительных причин и покинуть здание. На площади, где проходит митинг, находится большое количество полиции.