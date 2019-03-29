У Лондоні почався протест через Brexit

Учасники демонстрації розмахують британськими прапорами, співають і кричать "Brexit зараз!"
Тисячі прихильників виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу влаштували протест біля парламенту в Лондоні через затримку виходу Великобританії з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.
Учасники демонстрації розмахують британськими прапорами, співають і кричать "Brexit зараз!". Рух транспорту навколо будівлі британського парламенту перекрито.
"У п'ятницю - в день, коли Великобританія спочатку повинна була покинути ЄС - в центрі Лондона біля парламенту влаштували акцію протесту тисячі прихильників Brexit. Вони протестують проти відстрочки виходу країни з Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.
Працівники парламенту отримали повідомлення із закликом не залишатися там без поважних причин і покинути будівлю. На площі, де проходить мітинг, знаходиться велика кількість поліції.
Особливе обурення мітингувальників викликає те, що сьогодні, як відомо, Палата громад в третій раз відкинула угоду про вихід країни з ЄС, розроблений урядом Терези Мей.
HAPPENING NOW: Thousands of Brexit supporters take part in the "March to Leave" protest at Parliament Square in London #BrexitDay #WithdrawalAgreement pic.twitter.com/mVkRwYHX9o— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 29 березня 2019 р.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло,що Євросоюз допустив відстрочку Brexit до 31 березня 2020 року.
Крім того, уряд Великобританії відхилив петицію за скасування Brexit, яка набрала 5,8 млн підписів. Зокрема, британський Кабмін у відповідь на петицію заявив, що нинішній уряд не скасує вихід країни із Європейського союзу.
Як відомо, два попередніх голосування за Brexit в британському уряді були провальні. Депутати не підтримали Терезу Мей.
Раніше повідомлялося, що Мей пообіцяла піти у відставку, якщо парламент схвалить її угоду з Євросоюзом Brexit. До цього міністр фінансів Філіп Хаммонд заявив, що відставка Мей не вирішить проблем, пов'язаних процесом виходу Британії з складу ЄС, який на сьогодні зайшов в глухий кут.