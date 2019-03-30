В Лондоне на акции сторонников Brexit задержали пять человек

Двоих участников "Марша в пользу выхода" задержали за применение насилия
В Лондоне (Великобритания) полицейские задержали пятерых участников акции протеста, организованной сторонниками выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции в Twitter.
Отмечено, что двоих участников "Марша в пользу выхода" задержали за применение насилия, одного - за нападение на полицейского, еще одного - за употребление алкоголя и нарушение общественного порядка. Еще один человек был задержан за ранее совершенное правонарушение.
Как сообщается, вечером 29 марта тысячи человек, поддерживающих выход Великобритании из ЕС, вышли на акцию в центр Лондона.
As of 21:00hrs five arrests have been made at the demonstrations in central #London today: x2 for assault, x1 drunk & disorderly, x1 for assaulting a— Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 29, 2019
police officer & x1 male arrested after being identified as wanted for an
offence in Herts. All are in custody.
Напомним, ранее сообщалось, что тысячи сторонников выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза устроили протест возле парламента в Лондоне из-за задержки выхода Великобритании из ЕС (Brexit).
Ранее РБК-Украина сообщало,что Евросоюз допустил отсрочку Brexit до 31 марта 2020 года.
Кроме того, правительство Великобритании отклонило петицию за отмену Brexit, которая набрала 5,8 млн подписей. В частности, британский Кабмин в ответ на петицию заявил, что нынешнее правительство не отменит выход страны из Европейского союза.