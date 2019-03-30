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В Лондоне на акции сторонников Brexit задержали пять человек

Новости » Происшествия    30.03.2019 - 06:32
В Лондоне на акции сторонников Brexit задержали пять человек
Фото: полиция Лондона (из открытых источников)

Двоих участников "Марша в пользу выхода" задержали за применение насилия

В Лондоне (Великобритания) полицейские задержали пятерых участников акции протеста, организованной сторонниками выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции в Twitter.

Отмечено, что двоих участников "Марша в пользу выхода" задержали за применение насилия, одного - за нападение на полицейского, еще одного - за употребление алкоголя и нарушение общественного порядка. Еще один человек был задержан за ранее совершенное правонарушение.

Как сообщается, вечером 29 марта тысячи человек, поддерживающих выход Великобритании из ЕС, вышли на акцию в центр Лондона.

Напомним, ранее сообщалось, что тысячи сторонников выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза устроили протест возле парламента в Лондоне из-за задержки выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

Ранее РБК-Украина сообщало,что Евросоюз допустил отсрочку Brexit до 31 марта 2020 года. 

Кроме того, правительство Великобритании отклонило петицию за отмену Brexit, которая набрала 5,8 млн подписей. В частности, британский Кабмин в ответ на петицию заявил, что нынешнее правительство не отменит выход страны из Европейского союза.

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