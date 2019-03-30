У Лондоні на акції прихильників Brexit затримали п'ять осіб

Фото: поліція Лондона (з відкритих джерел)

Двох учасників "Маршу на користь виходу" затримали за застосування насильства

В Лондоні (Великобританія) поліцейські затримали п'ятьох учасників акції протесту, організованої прихильниками виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції в Twitter.

Зазначено, що двох учасників "Маршу на користь виходу" затримали за застосування насильства, одного - за напад на поліцейського, ще одного - за вживання алкоголю і порушення громадського порядку. Ще один чоловік був затриманий за раніше вчинене правопорушення.

Як повідомляється, увечері 29 березня тисячі осіб, що підтримують вихід Великобританії з ЄС, вийшли на акцію в центр Лондона.

As of 21:00hrs five arrests have been made at the demonstrations in central #London today: x2 for assault, x1 drunk & disorderly, x1 for assaulting a

police officer & x1 male arrested after being identified as wanted for an

offence in Herts. All are in custody. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 29, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тисячі прихильників виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу влаштували протест біля парламенту в Лондоні через затримку виходу Великобританії з ЄС (Brexit).

Раніше РБК-Україна повідомляло,що Євросоюз допустив відстрочку Brexit до 31 березня 2020 року.

Крім того, уряд Великобританії відхилив петицію за скасування Brexit, яка набрала 5,8 млн підписів. Зокрема, британський Кабмін у відповідь на петицію заявив, що нинішній уряд не скасує вихід країни із Європейського союзу.