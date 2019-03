В Лондоне начался протест из-за Brexit

Особое возмущение митингующих вызывает то, что сегодня, как известно, Палата общин в третий раз отвергла соглашение о выходе страны из ЕС, разработанное правительством Терезы Мэй.

HAPPENING NOW: Thousands of Brexit supporters take part in the "March to Leave" protest at Parliament Square in London #BrexitDay #WithdrawalAgreement pic.twitter.com/mVkRwYHX9o