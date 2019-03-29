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В Лондоне начался протест из-за Brexit

Новости » Происшествия    29.03.2019 - 21:02
В Лондоне начался протест из-за Brexit
Фото: протесты в Лондоне (twitter.com/tictoc)

Участники демонстрации размахивают британскими флагами, поют и кричат "Brexit сейчас!"

Тысячи сторонников выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза устроили протест возле парламента в Лондоне из-за задержки выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Участники демонстрации размахивают британскими флагами, поют и кричат "Brexit сейчас!". Движение транспорта вокруг здания британского парламента перекрыто.

"В пятницу - в день, когда Великобритания изначально должна была покинуть ЕС - в центре Лондона возле парламента устроили акцию протеста тысячи сторонников Brexit. Они протестуют против отсрочки выхода страны из Евросоюза", - говорится в сообщении.

Работники парламента получили сообщение с призывом не оставаться там без уважительных причин и покинуть здание. На площади, где проходит митинг, находится большое количество полиции.

Особое возмущение митингующих вызывает то, что сегодня, как известно, Палата общин в третий раз отвергла соглашение о выходе страны из ЕС, разработанное правительством Терезы Мэй.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало,что Евросоюз допустил отсрочку Brexit до 31 марта 2020 года. 

Кроме того, правительство Великобритании отклонило петицию за отмену Brexit, которая набрала 5,8 млн подписей. В частности, британский Кабмин в ответ на петицию заявил, что нынешнее правительство не отменит выход страны из Европейского союза.

Как известно, два предыдущих голосования по Brexit в британском правительстве были провальные. Депутаты не поддержали Терезу Мэй.

Ранее сообщалось, что Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент одобрит ее сделку с Евросоюзом по Brexit. До этого министр финансов Филип Хаммонд заявлял, что отставка Мэй не решит проблем, связанных процессом выхода Британии из состава ЕС, который на сегодня зашел в тупик.

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