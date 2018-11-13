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Лондон и Брюссель на техническом уровне согласовали условия Brexit

Новости » Политика    13.11.2018 - 19:13
Лондон и Брюссель на техническом уровне согласовали условия Brexit
Иллюстративное фото (MaxPixel)

Завтра состоится заседание британского кабинета министров, на котором текст соглашения может быть окончательно одобрен

Лондон и Брюссель согласовали на техническом уровне договор об условиях выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еuronews.

Ожидается, что 14 ноября состоится чрезвычайное заседание британского кабинета министров, на котором текст соглашения может быть окончательно одобрен. Кроме того, завтра, 14 ноября, пройдет обсуждение достигнутого соглашения в Брюсселе.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия и Европейский союз могут заключить сделку по Brexit в течение двух ближайших дней. 

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что по большому количеству вопросов относительно Brexit до сих пор не достигнута договоренность с Европейским союзом.

По словам британского министра по вопросу Brexit Доминики Рааб, соглашение о выходе Великобритании из ЕС будет утверждено до 21 ноября.

Также в Европейском союзе скептически воспринимают вероятность достижения соглашения с Великобританией по Brexit в течение ближайших трех недель.

 

Лондон и Брюссель на техническом уровне согласовали условия Brexit Меркель поддержала позицию Франции о создании армии ЕС
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