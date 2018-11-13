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Лондон і Брюссель на технічному рівні погодили умови Brexit

Новини » Політика    13.11.2018 - 19:13
Лондон і Брюссель на технічному рівні погодили умови Brexit
Ілюстративне фото (MaxPixel)

Завтра відбудеться засідання британського кабінету міністрів, на якому текст угоди може бути остаточно схвалений

Лондон і Брюссель погодили на технічному рівні договір про умови виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Еuronews.

Очікується, що 14 листопада відбудеться надзвичайне засідання британського кабінету міністрів, на якому текст угоди може бути остаточно схвалений. Крім того, завтра, 14 листопада, пройде обговорення досягнутої угоди у Брюсселі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія і Європейський союз можуть укласти операцію щодо Brexit протягом двох найближчих днів.

Раніше прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що по великій кількості питань щодо Brexit досі не досягнута домовленість з Європейським союзом.

За словами британського міністра з питання Brexit Домініки Рааб, угода про вихід Великобританії з ЄС буде затверджена до 21 листопада.

Також в Європейському союзі скептично сприймають ймовірність досягнення угоди з Великобританією щожо Brexit протягом найближчих трьох тижнів.

 

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