Британия допускает заключение сделки по Brexit в течение двух дней

Фото: Дэвид Лидингтон (flickr.com)

Договор о Brexit могут согласовать в ближайшие 24 или 48 часов

Великобритания и Европейский союз могут заключить сделку по Brexit в течение двух ближайших дней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя аппарата британского премьер-министра Дэвида Лидингтона Reuters.

В частности, по его словам, стороны еще не совсем договорились о сделке. В то же время не исключено, что в ближайшие 24 или 48 часов договор о Brexit могут все-таки согласовать.

"Сейчас мы почти у цели. Премьер сказала, что сделка не может быть заключена любой ценой", - уточнил Лидингтон.

Он также выразил осторожный оптимизм в отношении сроков заключения такой сделки.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что по большому количеству вопросов относительно Brexit до сих пор не достигнута договоренность с Европейским союзом.

Накануне премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Мэй провести второй референдум по Brexit. Глава испанского правительства отметил, что Лондон имел "положительное влияние" на Евросоюз, и должен оставаться в ЕС или присоединиться к нему в будущем.