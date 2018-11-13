В переговорах по Brexit нет прогресса, - Мэй

Фото: Тереза Мэй (gov.ru)

По словам Терезы Мэй, достичь договоренностей чрезвычайно сложно

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что относительно большого количества вопросов относительно Brexit до сих пор не достигнута договоренность с Европейским союзом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Однако, по ее словам, Брюссель и Лондон находятся на завершающей стадии переговоров о выходе Великобритании из ЕС.

"Обе стороны стремятся достичь согласия. Однако то, о чем мы договариваемся, чрезвычайно сложно", - заявила Мэй.

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес призвал британскую коллегу, премьер-министра Терезы Мэй, провести второй референдум о Brexit.

Отметим, партнеры Великобритании из Европейского союза усиливают политическое давление на Терезу Мэй на фоне определенного прогресса в переговорах о Brexit.

Также ранее сообщалось, что советники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй тайно начали подготовку к возможным досрочным выборам к парламенту в ноябре.