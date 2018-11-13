ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В переговорах по Brexit нет прогресса, - Мэй

Новости » Политика    13.11.2018 - 10:28
В переговорах по Brexit нет прогресса, - Мэй
Фото: Тереза Мэй (gov.ru)

По словам Терезы Мэй, достичь договоренностей чрезвычайно сложно

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что относительно большого количества вопросов относительно Brexit до сих пор не достигнута договоренность с Европейским союзом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Однако, по ее словам, Брюссель и Лондон находятся на завершающей стадии переговоров о выходе Великобритании из ЕС.

"Обе стороны стремятся достичь согласия. Однако то, о чем мы договариваемся, чрезвычайно сложно", - заявила Мэй.

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес призвал британскую коллегу, премьер-министра Терезы Мэй, провести второй референдум о Brexit.

Отметим, партнеры Великобритании из Европейского союза усиливают политическое давление на Терезу Мэй на фоне определенного прогресса в переговорах о Brexit.

Также ранее сообщалось, что советники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй тайно начали подготовку к возможным досрочным выборам к парламенту в ноябре.

 

Евросоюз требует от РФ прекратить подпитывать конфликт на Донбассе Премьер Испании призвал Британию провести второй референдум по Brexit
Новости Украины ЕвросоюзВеликобританияпереговорыТереза МэйBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь