В ЕС сомневаются в достижении соглашения по Brexit за три недели, - The Telegraph

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Высокопоставленный участник переговоров со стороны ЕС Сабин Веян на встрече с послами 27 стран ЕС в Брюсселе заявила, что "ничего нового" не появилось на этой неделе на переговорах

В Европейском Союзе скептически воспринимают вероятность достижения соглашения с Великобританией по Brexit в течение ближайших трех недель. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Telegraph.

Высокопоставленный участник переговоров со стороны ЕС Сабин Веян на встрече с послами 27 стран ЕС в Брюсселе заявила, что "ничего нового" не появилось на этой неделе на переговорах с Олли Роббинсом, ведущим советником Терезы Мэй.

"Новых идей нет", - сказала она.

Напомним, британский министр по вопросу Brexit Доминик Рааб рассчитывает, что соглашение с ЕС о выходе Великобритании будет утверждено к 21 ноября.

Ранее министр предполагал, что конец ноября является крайним сроком из-за "практических сроков прохождения через наше законодательство".

Отметим, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что соглашение с ЕС относительно условий Brexit готово на 95%.