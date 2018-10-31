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Лондон рассчитывает достичь соглашения о Brexit с ЕС до 21 ноября

Новости » Политика    31.10.2018 - 19:41
Фото: Доминик Рааб (из открытых источников)
Фото: Доминик Рааб (из открытых источников)

Ранее министр по вопросу Brexit предполагал, что конец ноября является крайним сроком

Британский министр по вопросу Brexit Доминик Рааб рассчитывает, что соглашение с ЕС о выходе Великобритании будет утверждено к 21 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал Sky News, ссылаясь на письмо Рааба главе парламентского комитета по делам по Brexit.

"Я буду рад предоставить данные комитету, когда оформление соглашения будет завершено, и в настоящее время я ожидаю, что это произойдет 21 ноября", - говорится в письме.

"Мы разрешили большинство вопросов, и мы вместе строим то, как должны выглядеть будущие отношения и добились реального прогресса", - добавил он.

Ранее министр предполагал, что конец ноября является крайним сроком из-за "практических сроков прохождения через наше законодательство".

Источник в британском правительстве также подтвердил, что Лондон надеется на то, что соглашение действительно будет утверждено к 21 ноября, а лидеры ЕС подпишут его на саммите в середине декабря.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что соглашение с ЕС относительно условий Brexit готово на 95%.

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