Евросоюз усиливает давление на Британию на фоне прогресса в переговорах по Brexit

Фото: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (gov.ru)

Соглашение о выходе страны из ЕС должно быть достигнуто в ближайшие недели

Партнеры Великобритании из Европейского союза сегодня, 12 ноября, усиливают политическое давление на премьер-министра Терезу Мэй на фоне определенного прогресса в переговорах о Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Великобритания выходит из ЕС 29 марта, однако соглашение о выходе должно быть достигнуто в ближайшие недели для того, чтобы к марту его успели одобрить британский и Европейский парламенты.

"Мяч - на поле Британии. Это вопрос политического решения Великобритании", - сказала журналистам в Брюсселе министр по делам ЕС Франции Натали Луазо.

В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс согласился, что ЕС "ожидает новостей из Лондона".

"У нас есть время, но не так много", - добавил он.

Напомним, советники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй тайно начали подготовку к возможным досрочным выборам в парламент в ноябре.

Также ранее британский министр по делам Brexit Доминик Рааб сообщал, что переговоры по доступу финансовых компаний к европейским рынкам еще ведутся, и соглашение пока не достигнуто.