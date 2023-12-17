Локальні складнощі досі виникають. В "Київстар" розповіли про роботу мобільної мережі

Мобільний оператор "Київстар" продовжує відновляти роботу послуг, однак локальні складнощі досі виникають.
Про в коментарі РБК-Україна розповіла пресслужба "Київстару".
Які послуги відновленні станом на сьогодні, 17 грудня:
Розпочато відновлення доступу до послуг M2M для бізнес-клієнтів. Зокрема компанія якнайшвидше планує відновити послугу SMS.
"Відновлення роботи послуг відбувається поступово, із дотриманням усіх вимог безпеки. Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів. У деяких населених пунктах, зокрема, у Києві, все ще виникають локальні складнощі із доступністю "Домашнього Інтернету", - зауважила пресслужба.
На період стабілізаційних заходів, послуга мобільної передачі даних може працювати зі зниженою швидкістю.
Що робити якщо SIM-картка не реєструється в мережі
У разі, якщо SIM-картка не реєструється в мережі, необхідно:
Масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" стався 12 грудня. Офіційно мережу атакували хакери, через що вже було відкрито справу за вісьмома статтями.
Під час збою абоненти скаржились на відсутність зв'язку й проблеми з роботою сайту оператора, а також мобільного застосунку. Інтернет був відсутній у тому ж числі.
Як відзначає розвідка Британії, ймовірно, кібератака на мобільного оператора стала наймасштабнішою витівкою хакерів з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Більш детально про збій у "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.