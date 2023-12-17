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Локальні складнощі досі виникають. В "Київстар" розповіли про роботу мобільної мережі

Фото: Локальні складнощі досі виникають. В "Київстар" розповіли про роботу мобільної мережі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Мобільний оператор "Київстар" продовжує відновляти роботу послуг, однак локальні складнощі досі виникають.

Про в коментарі РБК-Україна розповіла пресслужба "Київстару".

Які послуги відновленні станом на сьогодні, 17 грудня: 

  • голосового зв'язку; 
  • роумінгу; 
  • мобільної передачі даних; 
  • "Домашнього інтернету"; 
  • віртуальної приватної мережі (VPN).

Розпочато відновлення доступу до послуг M2M для бізнес-клієнтів. Зокрема компанія якнайшвидше планує відновити послугу SMS. 

"Відновлення роботи послуг відбувається поступово, із дотриманням усіх вимог безпеки. Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів. У деяких населених пунктах, зокрема, у Києві, все ще виникають локальні складнощі із доступністю "Домашнього Інтернету", - зауважила пресслужба. 

На період стабілізаційних заходів, послуга мобільної передачі даних може працювати зі зниженою швидкістю. 

Що робити якщо SIM-картка не реєструється в мережі

У разі, якщо SIM-картка не реєструється в мережі, необхідно: 

  • перезавантажити телефон; 
  • можна спробувати включити й виключити "авіа" режим; 
  • обрати мережу "Київстар" у налаштуваннях телефону. 

Кібератака на "Київстар"

Масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" стався 12 грудня. Офіційно мережу атакували хакери, через що вже було відкрито справу за вісьмома статтями.

Під час збою абоненти скаржились на відсутність зв'язку й проблеми з роботою сайту оператора, а також мобільного застосунку. Інтернет був відсутній у тому ж числі.

Як відзначає розвідка Британії, ймовірно, кібератака на мобільного оператора стала наймасштабнішою витівкою хакерів з початку повномасштабного вторгнення Росії. 

Більш детально про збій у "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Київстар