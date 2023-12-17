RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Локальные сложности до сих пор возникают. В "Киевстаре" рассказали о работе мобильной сети

Фото: Локальные сложности до сих пор возникают. В "Киевстаре" рассказали о работе мобильной сети (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Мобильный оператор "Киевстар" продолжает возобновлять работу услуг, однако локальные сложности до сих пор возникают.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-служба "Киевстара".

Какие услуги восстановлены по состоянию на сегодня, 17 декабря:

  • голосовой связи;
  • роуминга;
  • мобильной передачи данных;
  • "Домашнего Интернета";
  • виртуальной приватной сети (VPN).

Начато восстановление доступа к услугам M2M для бизнес-клиентов. В частности компания как можно быстрее планирует восстановить услугу SMS. 

"Восстановление работы услуг происходит постепенно, с соблюдением всех требований безопасности. Информирование о 100% работоспособности сервисов, компания будет делать по завершении всех стабилизационных мероприятий. В некоторых населенных пунктах, в частности, в Киеве, все еще возникают локальные сложности с доступностью "Домашнего Интернета", - отметила пресс-служба. 

На период стабилизационных мероприятий, услуга мобильной передачи данных может работать с пониженной скоростью.

Что делать, если SIM-карта не регистрируется в сети

В случае, если SIM-карта не регистрируется в сети, необходимо:

  • перезагрузить телефон;
  • можно попытаться включить и выключить "авиа" режим;
  • выбрать сеть "Киевстар" в настройках телефона.

Кибератака на "Киевстар"

Масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел 12 декабря. Официально сеть атаковали хакеры, из-за чего уже было открыто дело по восьми статьям.

В ходе сбоя абоненты жаловались на отсутствие связи и проблемы с работой сайта оператора, а также мобильного приложения. Интернет отсутствовал в том же числе.

Как отмечает разведка Британии, вероятно, кибератака на мобильного оператора стала самой масштабной затеей хакеров с начала полномасштабного вторжения России.

Более подробно о сбое в "Киевстаре" можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевстар