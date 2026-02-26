UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

На лівому березі Києва почали повертати тепло у будинки

Фото: на лівому березі Києва почали повертати тепло у будинки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Дніпровському районі Києва, що на лівому березі Дніпра, почали відновлювати теплопостачання, яке певний час було відсутнє через удари росіян по критичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У частину будинків Дніпровського району, які були без теплопостачання після минулих нищівних обстрілів ворога, почали повертати тепло", - заявив Кличко.

За його словами, комунальники продовжують працювати цілодобово, щоб відновити подачу тепла в усі багатоповерхівки.

Проблеми з опаленням у Києві

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в Києві після масованих атак росіян через влучання уламків збитих балістичних ракет найбільше постраждали дві теплоцентралі – ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Але вже найближчими днями роботу ТЕЦ частково відновлять.

Так, 12 лютого внаслідок чергової масованої ракетної атаки Росії на Київ без теплопостачання залишилися загалом 3700 будинків.

В Києві і до цього були проблеми з опаленням через ворожі атаки. Так, в ніч на 3 лютого російські окупанти обстріляли енергетичні об’єкти міста, зокрема Дарницьку ТЕЦ. Повідомлялося, що частина будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва може залишатися без теплопостачання до кінця зими.

Водночас опалення потроху відновлюють. Так, 10 лютого стало відомо, що у Деснянському районі Києва повернули тепло до багатоповерхівок після масованого ворожого удару. Водночас кілька будинків досі без опалення через технічні проблеми.

