Відновлення опалення в Києві: Шмигаль назвав приблизні терміни
В Києві після масованих атак російського режиму найбільше постраждали дві теплоцентралі - ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Але вже найближчими днями ТЕЦ буде відновлено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля в парламентському комітеті Ради.
За словами Шмигаля, станції постраждали через влучання уламків збитих балістичних ракет. На одній зі станцій пошкодили обладнання - газорозподільче та газокомпресорне - на іншій вийшли з ладу насоси та система підготовки води.
Втім, додав міністр, протягом доби буде відновлено ТЕЦ-5, протягом двох діб - ТЕЦ-6. Усі терміни орієнтовні. На щастя, була плюсова температура, тому вода в системі збереглася, а це суттєво прискорить повернення тепла - оскільки повторне заповнення системи водою в звичайних умовах триває до двох тижнів та може супроводжуватися додатковими проблеми.
Шмигаль також зазначив, що уряд контролює ситуацію з наявністю в столиці електроенергії. Наразі через виведення з ладу ТЕЦ енергетики мінімізують відсутність електропостачання - вимикають не більше трьох, максимум 3,5 черг.
Київ: що з опаленням
Зазначимо, що 12 лютого внаслідок чергової масованої ракетної атаки РФ на Київ без теплопостачання залишилися загалом 3700 будинків, а близько 107 тисяч родин - тимчасово без світла.
В Києві і до цього були проблеми з опаленням через атаки РФ. Так, в ніч на 3 лютого російські окупанти обстріляли енергетичні об’єкти міста, зокрема Дарницьку ТЕЦ. А 5 лютого повідомлялося, що частина будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва може залишатися без теплопостачання до кінця зими.
Пошкодження потроху відновлюють. Так, 10 лютого стало відомо, що у Деснянському районі Києва відновили теплопостачання у багатоповерхівках після масованого ворожого удару. Водночас кілька будинків досі без опалення через технічні проблеми.