На левом берегу Киева начали возвращать тепло в дома

"В часть домов Днепровского района, которые были без теплоснабжения после прошлых сокрушительных обстрелов врага, начали возвращать тепло", - заявил Кличко.

По его словам, коммунальщики продолжают работать круглосуточно, чтобы восстановить подачу тепла во все многоэтажки.

Проблемы с отоплением в Киеве

Напомним, ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве после массированных атак россиян из-за попадания обломков сбитых баллистических ракет больше всего пострадали две теплоцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Но уже в ближайшие дни работу ТЭЦ частично восстановят.

Так, 12 февраля в результате очередной массированной ракетной атаки России на Киев без теплоснабжения остались всего 3700 домов.