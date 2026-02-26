RU

Общество Образование Деньги Изменения

На левом берегу Киева начали возвращать тепло в дома

Фото: на левом берегу Киева начали возвращать тепло в дома (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Днепровском районе Киева, что на левом берегу Днепра, начали восстанавливать теплоснабжение, которое некоторое время отсутствовало из-за ударов россиян по критической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Читайте также: Восстановление отопления в Киеве: Шмыгаль назвал примерные сроки

"В часть домов Днепровского района, которые были без теплоснабжения после прошлых сокрушительных обстрелов врага, начали возвращать тепло", - заявил Кличко.

По его словам, коммунальщики продолжают работать круглосуточно, чтобы восстановить подачу тепла во все многоэтажки.

Проблемы с отоплением в Киеве

Напомним, ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве после массированных атак россиян из-за попадания обломков сбитых баллистических ракет больше всего пострадали две теплоцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Но уже в ближайшие дни работу ТЭЦ частично восстановят.

Так, 12 февраля в результате очередной массированной ракетной атаки России на Киев без теплоснабжения остались всего 3700 домов.

 

В Киеве и до этого были проблемы с отоплением из-за вражеских атак. Так, в ночь на 3 февраля российские оккупанты обстреляли энергетические объекты города, в частности Дарницкую ТЭЦ. Сообщалось, что часть домов в Дарницком и Днепровском районах Киева может оставаться без теплоснабжения до конца зимы.

В то же время отопление понемногу восстанавливают. Так, 10 февраля стало известно, что в Деснянском районе Киева вернули тепло в многоэтажки после массированного вражеского удара. В то же время несколько домов до сих пор без отопления из-за технических проблем.

